Соляные пещеры и бассейн: в Петербурге рассказали о стандарте для школ Беглов рассказал о петербургском стандарте при строительстве школ и детсадов

Москва1 мая Вести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сообщил, что новые объекты образовательных учреждений города строятся в соответствии с петербургским стандартом.

По словам Беглова, развитие социальной инфраструктуры было одним из главных запросов петербуржцев.

Это шесть лет назад был один из главных запросов петербуржцев, особенно в новых кварталах. В городе было построено большое количество жилья, и там не было социальной инфраструктуры - поликлиник, школ, детских садов. Потребовалось пять лет, чтобы исправить ситуацию. Мы закрыли накопленный дефицит школ, детских садов. С 2019 по 2024 годы построены 106 школ и 220 детских садов сообщил Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что все новые объекты возводятся в соответствии с петербургским стандартом.

Новые объекты строим по петербургскому стандарту, и это тоже запрос жителей нашей города. В школе строим два бассейна: 15 метров для начальной школы и 25 - для старшеклассников. Обязательно стадион, спортивное ядро, современные залы, медиастудии, лаборатории и мастерские. В детских садах это бассейн обязательно и соляные пещеры. У нас северный мегаполис, поэтому детишки должны быть у нас здоровыми. Хотел отметить, что это полноценная среда для развития здоровья. С 1 сентября 2024 года Петербург первым сделал все государственные детские сады в городе бесплатными. Продолжаем плановое строительство новых школ и садов заявил он

Ранее в Санкт-Петербурге увеличили количество мест в колледжах и начали обновлять их оборудование.