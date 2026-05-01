Губернатор Цыбульский назвал решенной проблему с наличием мест в детсадах Цыбульский: в Архангельской области 100% детей обеспечены местами в детсадах

Москва1 мая Вести.В Архангельской области удалось полностью решить проблему с доступностью мест в детских садах. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По его словам, вопрос доступности дошкольного образования для семей в регионе стоял крайне остро.

Вопрос, который всегда волнует любую семью, маму, – доступность дошкольного образования. За это время нам удалось полностью эту проблему решить. Сегодня проблемы с обеспеченностью дошкольного образованием для детей в Архангельской области больше нет. У нас 100% детей имеют возможность ходить в детские сады, в ясли. Мы за это время построили 21 детский сад и порядка 10 еще капитально отремонтировали, то есть эту сеть привели в порядок сообщил он

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что новые объекты образовательных учреждений города строятся в соответствии с петербургским стандартом. Он отметил, что в Санкт-Петербурге удалось за несколько лет закрыть накопленный дефицит школ и детских садов.