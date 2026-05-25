Москва25 мая Вести.В Бурятии практически решили вопрос с очередями в детские сады, заявил глава региона Алексей Цыденов в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Ранее данный вопрос стоял остро: порядка 20 тысяч детей не могли попасть в детсады. Кроме того, в школах были третьи смены, когда дети учились с четырех дня до восьми вечера.

Это все вышло на первый план, и было соответствующее решение президента, была принята программа правительства, нам было выделено финансирование. У нас сегодня построена 41 школа, построено 46 детских садов. То есть у нас практически решен вопрос с очередью в детские сады, полностью ликвидирована третья смена в школах. Это тот результат, который уже сегодня есть сказал Цыденов

Кроме того, в регионе модернизировали первичное звено здравоохранения.

По этой программе у нас в республике за пять лет более 100 объектов здравоохранения построено - это ФАПы, амбулатории, поликлиники, капитальный ремонт ЦРБ. Были построены такие большие объекты, как онкологический диспансер. Думаю, люди у нас в республике, конечно, могут отметить, что есть изменение и по образованию, по здравоохранению, по дорогам и по сфере культуры. И работа не останавливается. Понимаем, что у нас не сплошь "розовый зефир", все-таки всегда есть проблемы, хватает вопросов и задач, с которыми надо работать. Но главное, что есть изменения, есть результат. И видно, что мы на месте не стоим, мы движемся и у нас многое меняется отметил он

