Несколько трасс закрыты для движения транспорта в Бурятии из-за паводка

В Бурятии размыло несколько дорог из-за паводка

Москва23 мая Вести.В Бурятии вышедшая из берегов река Джида подтопила несколько автодорог регионального и местного значения в Джидинском районе, участки закрыты для движения всех видов транспорта, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Отмечается, что обильные осадки прошли 21-23 мая и привели к подъему уровня воды в реке Джида.

Перелив воды через дорожное полотно на 177 км региональной автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Слой воды на дорожном полотне составляет 1,5 м. Введено ограничение движения для всех видов транспорта сказано в сообщении

Также подтоплены подъезды к мосту через Джиду со стороны села Тохой и к Хулдатскому мосту со стороны села Хулдат, подмыт подъезд к временному мосту Нюгуйский со стороны села Енхор. Движение для всех видов транспорта полностью ограничено.

На место направлен руководитель "Бурятрегионавтодора" Игорь Петров для координации восстановительных работ, добавил Цыденов.