Москва29 мая Вести.В Якутии временно закрыто движение всех видов транспорта на участке федеральной трассы "Колыма", сообщает оперативный штаб республики

Там уточили, что в связи с поднятием уровня воды в реке Нера произошло подтопление участка автомобильной дороги.

29 мая с 07.00 (местного времени) на участке км 1069+400 – км 1070+120 (п. Артык) федеральной автодороги Р-504 "Колыма" движение закрыто для всех видов автотранспорта говорится в Telegram-канале оперштаба

Автолюбителей настоятельно просят воздержаться от поездок в этом направлении. О сроках возобновления проезда будет сообщено дополнительно.