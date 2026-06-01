В Якутии возобновилось движение по трассе "Колыма" после подтопления

Москва1 июн Вести.В Якутии возобновилось движение по участку трассы "Колыма", где 29 мая вводились ограничения из-за подтопления дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

На участке км 1069+400 – км 1070+120 федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма" (п. Артык, Оймяконский район) открыто движение для всех видов автотранспорта говорится на сайте федерального учреждения

В настоящее время восстановление поврежденных участков дороги продолжается. Автомобилистов просят соблюдать осторожность в зоне проведения работ и следовать указаниям дорожных знаков.