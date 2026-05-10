В Югре начались работы по расчистке дорог после метели

Москва10 мая Вести.В ХМАО-Югре после введения временных ограничений в автодвижении начались работы по их очищению от выпавшего в регионе снега. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Накануне сообщалось об ограничениях на участке автодороги "Югра" с 0 по 369 км.

Ведется работа по очистке автодорог от снега для обеспечения безопасности движения написал глава области в своем канале в MAX

В связи с выпадением снега и ветром с порывами до 25 м/с также фиксируется ухудшение видимости. Кухарук призвал жителей оставаться дома и с пониманием отнестись к мерам.

Продолжается мониторинг обстановки. Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.