Москва10 маяВести.В ХМАО-Югре после введения временных ограничений в автодвижении начались работы по их очищению от выпавшего в регионе снега. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Накануне сообщалось об ограничениях на участке автодороги "Югра" с 0 по 369 км.
Ведется работа по очистке автодорог от снега для обеспечения безопасности движениянаписал глава области в своем канале в MAX
В связи с выпадением снега и ветром с порывами до 25 м/с также фиксируется ухудшение видимости. Кухарук призвал жителей оставаться дома и с пониманием отнестись к мерам.
Продолжается мониторинг обстановки. Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.