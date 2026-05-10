Снегопады на юге ЯНАО привели к перебоям в работе аэропортов и транспорта

Москва10 мая Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксированы аномальные для мая снегопады. Из-за этого на юге региона зафиксированы перебои в работе аэропортов и общественного транспорта, сообщает губернатор Дмитрий Артюхов.

В частности, аномалия затронула города Ноябрьск и Муравленко, а также Губкинский и Пуровский район.

написал глава округа в MAX

Согласно его публикации, в настоящее время техника и люди работают в усиленном режиме. Приоритет – расчистка центральных магистралей, а также подъездов к больницам и иным соцобъектам.

На части трасс ЯНАО введены ограничения в автодвижении.