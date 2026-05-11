В Ноябрьске высота выпавшего в мае снега достигла 80 см в высоту

Москва11 мая Вести.В Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе высота выпавшего за сутки в мае снега достигла почти 80 сантиметров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ноябрьска Алексей Романов.

Жители выходят на улицы и расчищают дороги и машины от снега.

За сутки в некоторых местах высота выпавшего снега достигла почти 80 см — с такими масштабами непросто справиться даже профессионалам. Наши дворники и коммунальные службы работают на износ отметил глава города

Ранее сообщалось, что из-за аномальных снегопадов школьников Ноябрьска перевели на дистант.