В Нижнем Новгороде сохраняется метель и порывы сильного ветра

Москва21 апр Вести.В Нижнем Новгороде во вторник, 21 апреля, сохраняется метель и порывы сильного ветра, в регионе может выпасть до 15 см снега. Об этом сообщила администрация Нижегородского района.

По прогнозам синоптиков, во вторник (21 апреля. — Ред.) может выпасть 13-15 см снега, вместе с которым ожидается дождь. В этих тяжелых погодных условиях круглосуточно работают наши службы говорится в сообщении, опубликованном в сообществе администрации во "Вконтакте"

Прошедшей ночью дорожная техника обрабатывала дороги, откачивала воду с проблемных участков, прометала проезжие части, очищала остановочные площадки и тд.

Сегодня метет уже не так сильно, но погода по-прежнему похожа на декабрьскую сказал очевидец ИС "Вести"

Сейчас температура в городе около 0 градусов, однако завтра, 22 апреля, заметно потеплеет, до +8 градусов.

Накануне сообщалось, что в апреле в Нижнем Новгороде выпал 171% от нормы осадков. К устранению последствий непогоды привлечены 300 единиц спецтехники и около 1000 дорожных рабочих.