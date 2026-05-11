Москва11 маяВести.Во вторник, 12 мая, занятия школьников в Ноябрьске будут проходить в дистанционном формате. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" департамента образования города.
Ранее стало известно, что Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе накрыли аномальные майские снегопады.
Это связано с большим количеством снега и необходимостью привести в порядок территории школ города для безопасности детейотмечается в сообщении
Днем сообщалось, что в аэропорту Ноябрьска отменили вылеты из-за снега, полосу расчищают.