В Сургуте школьников перевели на удаленку из-за метели

Москва10 мая Вести.Занятия в школах Сургута 11 мая будут проводится дистанционно из-за прогнозируемой метели и сильного ветра. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что такое решение связано с безопасностью детей.

В целях обеспечения безопасности детей занятия в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Сургута 11 мая будут организованы с применением дистанционных образовательных технологий сказано в сообщении

По информации ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, ночью 11 мая на востоке региона прогнозируется сильный ветер с порывами 25 м/с, метель и гололедица на дорогах.