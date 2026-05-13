В Чувашии учащихся перевели на дистант из-за опасности атаки БПЛА

Из-за опасности атаки БПЛА школы и техникумы Чувашии перевели на удаленку В Чувашии учащихся перевели на дистант из-за опасности атаки БПЛА

Москва13 мая Вести.Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что из-за угрозы атаки БПЛА школы и техникумы переводятся на дистанционный формат обучения.

Родителям детсадовцев также рекомендовано воздержаться от посещения учреждений.

В Чувашии объявляем дистант в школах и техникумах написал Захаров в Telegram-канале

Аналогичная рекомендация дана и вузам республики.

Министр добавил, что если отбой тревоги не объявят, то вторая смена также будет на дистанте. Он призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу.