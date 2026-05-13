Москва13 маяВести.Глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что из-за угрозы атаки БПЛА школы и техникумы переводятся на дистанционный формат обучения.
Родителям детсадовцев также рекомендовано воздержаться от посещения учреждений.
В Чувашии объявляем дистант в школах и техникумахнаписал Захаров в Telegram-канале
Аналогичная рекомендация дана и вузам республики.
Министр добавил, что если отбой тревоги не объявят, то вторая смена также будет на дистанте. Он призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу.