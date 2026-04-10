Крыша одной из школ в Башкирии была частично сорвана порывом ветра

Москва10 апр Вести.В населенном пункте Верхние Каргалы в Башкирии сильный порыв ветра частично сорвал крышу с общеобразовательной школы, сообщает ГУ МЧС РФ по республике в своем канале в MAX.

Отмечается, что детей в здании во время инцидента не было, так как сейчас они находятся на дистанционном обучении.

В результате порыва ветра частичный срыв произошел на площади 100 кв.м. Пострадавших нет говорится в сообщении

По данным ведомства, скорость порывов ветра в регионе местами составляет до 22 метров в секунду. 11 апреля по прогнозам скорость ветра снизится до 17 метров в секунду, ожидается гололедица, местами пройдет дождь со снегом.