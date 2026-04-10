Москва10 апр Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью ракетной атаки объявлена на территории Башкирии. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

В Республике Башкортостан объявлена "Ракетная опасность"! Будьте бдительны и осторожны предупреждает ведомство в своем канале в мессенджере MAX

В МЧС рекомендовали сохранять спокойствие, покинуть открытые участки улиц и укрыться в неостекленном помещении без окон.

Ранее ночью 10 апреля воздушная тревога из-за ракетной опасности была объявлена в семи регионах Поволжья, включая Пермский край и Татарстан. В некоторых из регионов в целях безопасности приостановлена работа аэропортов.