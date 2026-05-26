Москва26 маяВести.На город Нефтекамск в Башкирии 26 мая обрушился ураган. Сильным ветром с административного здания частично сорвало крышу. Упавшая часть конструкции повредила несколько припаркованных автомобилей, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.
В результате порыва ветра повреждена часть кровли здания, также повреждения получили несколько автомобилейговорится в публикации
Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации последствий разгула стихии было привлечено: 11 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России – 2 человека и 1 единица техники.
По информации ГТРК "Башкортостан", в Нефтекамске повалены деревья, сорваны банеры и плакаты, повреждена техника.