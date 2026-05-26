По башкирскому Нефтекамску прошел ураган, ветром сорвало крышу здания В Нефтекамске ураганным ветром сорвало крышу здания, повреждены автомобили

Москва26 мая Вести.На город Нефтекамск в Башкирии 26 мая обрушился ураган. Сильным ветром с административного здания частично сорвало крышу. Упавшая часть конструкции повредила несколько припаркованных автомобилей, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий разгула стихии было привлечено: 11 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС России – 2 человека и 1 единица техники.

По информации ГТРК "Башкортостан", в Нефтекамске повалены деревья, сорваны банеры и плакаты, повреждена техника.