Торнадо в Забайкалье снес крышу жилого дома Ураганный ветер снес крышу жилого дома в Забайкалье

Москва21 мая Вести.В городе Петровск-Забайкальский в Забайкалье ураганный ветер снес крышу частного жилого дома. Об этом сообщает администрация городского округа.

Шквалистый ветер стал причиной разрушения крыши жилого двухквартирного дома на улице Енисейской. По словам жильцов, мощный порыв ветра буквально сорвал кровельное покрытие, повредив забор и оборвав линии электропередач отмечается в аккаунте мэрии в социальной сети в "ВКонтакте"

В администрации города призвали местных жителей к осторожности, отметив, что на место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и "Россетей" для устранения последствий стихии и обеспечения безопасности.