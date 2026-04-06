Москва6 апрВести.Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа распространил предупреждение об ураганном ветре не севере региона в понедельник, 6 апреля. Информация была опубликована в канале организации в MAX.
С 07.15 6 апреля… в городе Певек ожидается опасное явление погоды: юго-восточный ураганный ветер с порывами в 50-55 метров в секундууказано в публикации
Непогода в муниципальном округе Певек ориентировочно продлится 14 часов.
Жителей попросили не покидать дома без крайней необходимо, не парковать автомобили под шаткими конструкциями. Кроме того, следует подготовить аварийные источники света и утепленную одежду.