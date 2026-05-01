Москва1 маяВести.На Курильских островах в Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
По данным синоптиков, утром и днем 2 мая в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, ветер до 25 м/суточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В МЧС рекомендовали жителям не покидать без особой необходимости пределы населенных пунктов и отложить выезды на рыбалку и охоту.