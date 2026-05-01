МЧС: сильный дождь и штормовой ветер прогнозируются на Курилах

На Курилах объявлено штормовое предупреждение МЧС: сильный дождь и штормовой ветер прогнозируются на Курилах

Москва1 мая Вести.На Курильских островах в Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

По данным синоптиков, утром и днем 2 мая в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, ветер до 25 м/с уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС рекомендовали жителям не покидать без особой необходимости пределы населенных пунктов и отложить выезды на рыбалку и охоту.