Москва12 апр Вести.Экстренное предупреждение объявлено в трех районах Сахалинской области на фоне прогнозирующейся непогоды. Об этом сообщает региональное МЧС.

Согласно информации метеорологов, в ближайшие сутки ожидаются снег и сильный ветер.

Ночью и днем 13 апреля в Александровск-Сахалинском, Ногликском и Охинском районах прогнозируются умеренный снег, порывистый ветер до 23 м/с и гололедица

В министерстве региона рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов без лишней необходимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также отложить выезд на рыбалку и в горы до момента окончания экстренного предупреждения.