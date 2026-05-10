Циклон принесет на Курилы штормовой ветер МЧС: экстренное предупреждение из-за циклона объявлено на северных Курилах

Москва10 мая Вести.Прохождение очередного циклона в Северо-Курильском районе в воскресенье может сопровождаться штормовым ветром, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

По информации сахалинского управления Росгидромета, 10 мая в округе ожидаются умеренные осадки и ветер до 24 метров в секунду.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области говорится в сообщении

Спасатели рекомендуют на время действия предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и отложить выезды на рыбалку и охоту.