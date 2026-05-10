Москва10 маяВести.Прохождение очередного циклона в Северо-Курильском районе в воскресенье может сопровождаться штормовым ветром, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
По информации сахалинского управления Росгидромета, 10 мая в округе ожидаются умеренные осадки и ветер до 24 метров в секунду.
Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской областиговорится в сообщении
Спасатели рекомендуют на время действия предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и отложить выезды на рыбалку и охоту.