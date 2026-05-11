Ноябрьск в мае завалило снегом В ямальском Ноябрьске из-за снегопада введен режим повышенной готовности

Москва11 мая Вести.В связи со снегопадом в Ноябрьске (ЯНАО) действует режим повышенной готовности, передает РИА Новости.

В правительстве региона рассказали, что метель уменьшилась, город убирают от снега, ситуация нормализуется.

В городе введен именно режим повышенной готовности, а не режим ЧС уточняется в сообщении

Администрация Ноябрьска, со своей стороны, информирует в Telegram-канале, что последствия майского снегопада продолжают устранять, но снега очень много и одномоментно убрать все невозможно.

В расчистке дворов и машин коммунальщикам, судя по опубликованным кадрам, помогают и местные жители.

При этом в Обь-Иртышском Гидрометцентре сообщают, что порывы ветра до 30 м/с, метель и снег ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе до 12 мая. В связи с этим синоптики продлили в регионе штормовое предупреждение, передает ТАСС.