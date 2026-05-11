Москва11 мая Вести.В аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе отменены вылеты самолетов. Причина - необходимость расчистки взлетно-посадочной полосы от снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Уважаемые горожане! Вылет самолетов из аэропорта Ноябрьска сегодня отменяется говорится в публикации

Отмечается, что взлетная полоса в основном уже расчищена. В настоящее время специалисты заняты уборкой снега на перроне, где будут размещаться самолеты.

Возобновить вылеты планируется во вторник, 12 мая, в 08.00 по местному времени (06.00 по времени Москвы).