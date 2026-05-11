Москва11 маяВести.На территории Ханты-Мансийского автономного округа побит погодный рекорд, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как утверждается в публикации, мощный майский снегопад побил 90-летний рекорд осадков.
Ситуацию в ХМАО осложнял мощный ветер, его порывы достигали 25 – 30 метров в секунду. Ураган буквально сбивал людей с ноготмечает издание
Так, в городе Пыть-Ях ветер повредил крышу многоквартирного жилого здания, закрыты трассы между Нижневартовском, Сургутом и Когалымом.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе введен режим повышенной готовности, в аэропорту этого города отменены вылеты самолетов в связи с необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы от снега.