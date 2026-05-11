SHOT: майский снегопад в ХМАО побил 90-летний рекорд осадков Рекорд осадков 90-летней давности побит в ХМАО

Москва11 мая Вести.На территории Ханты-Мансийского автономного округа побит погодный рекорд, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждается в публикации, мощный майский снегопад побил 90-летний рекорд осадков.

Ситуацию в ХМАО осложнял мощный ветер, его порывы достигали 25 – 30 метров в секунду. Ураган буквально сбивал людей с ног отмечает издание

Так, в городе Пыть-Ях ветер повредил крышу многоквартирного жилого здания, закрыты трассы между Нижневартовском, Сургутом и Когалымом.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе введен режим повышенной готовности, в аэропорту этого города отменены вылеты самолетов в связи с необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы от снега.