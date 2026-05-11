В Ханты-Мансийске выпало рекордное с 1939 года количество осадков

Москва11 мая Вести.В Ханты-Мансийске выпало рекордное с 1939 года количество осадков – более 15 мм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

Уточняется, что почти 90-летний рекорд был побит вчера, 10 мая.

За сутки 10 мая у нас выпало 15,3 мм осадков. И мы перекрыли предыдущий максимум, он наблюдался в 1939 году, тогда выпало 14,9 мм осадков цитирует собеседницу агентство

По данным отдела метеопрогнозов, 10 мая в регионе выпал мокрый снег, наблюдалась метель, порывы ветра достигали 25 м/с. Температура днем составила около плюс 12 градусов, а ночью опустилась до минус 4 градусов.