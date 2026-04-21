В Йошкар-Оле и Чебоксарах устраняют последствия снегопадов и ледяного дождя

Москва21 апр Вести.Йошкар-Олу и Чебоксары продолжает заметать снегом, из-за сильного ветра и обильных осадков, в том числе ледяного дождя, падают ветки и целые деревья, повреждены автомобили, есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом. О ситуации в столицах Марий Эл и Чувашии сообщают местные жители информационной службе "Вести".

В Йошкар-Оле снегопад обрушился еще 20 апреля, в понедельник, во вторник город все еще заметает снегом. Из-за непогоды утром во вторник было приостановлено движение троллейбусов. Как сообщили в МУП "ТТ", причиной стало обледенение линии.

На дорогах гололед, снега очень много. Машины за ночь все покрылись льдом. Пешком идти тоже тяжело, так как коммунальщики убирать все не успевают говорит йошкаролинка Антонина

Как рассказал врио мэра марийской столицы Антон Трудинов, специалисты занимаются устранением последствий непогоды, в том числе убирают поваленные ветки, некоторые из них рухнули на машины.

Все обращения по уборке веток или деревьев, которые мешают проезду транспорта или проходу жителей, поступают в ЕДСС-112. К обеду 21 апреля на контроле находится более 100 адресов, где выявлены инциденты написал Трудинов на своей странице во "ВКонтакте"

Аналогичная ситуация сложилась в соседней республике. Очевидцы сообщают, что ледяной дождь стал причиной аварийных отключений в ряде населенных пунктов в разных округах.

Погода вынуждает снова доставать пуховики шутят горожане

По словам мэра Станислава Трофимова, все службы работают в усиленном режиме, в том числе аварийные бригады и спецтехника.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус объяснил, что причиной обрушившийся на регионы стихии стал мощный "снежный язык".

В центр Европейской России вытянулся мощный "снежный язык"… Временный снежный покров сегодня отметили метеостанции Пермского края, Кировской, Нижегородской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой и Тамбовской областей, Мордовии, Марий-Эл и Удмуртии. Задели снегопады и восток Московской области рассказал синоптик в своем Telegram-канале

Он добавил, что в Марий Эл высота сугробов может достигать 28 сантиметров, чуть ниже снежный покров ожидается в Нижегородской области.