Москва24 июнВести.Подъезд нежилого здания обрушился в ночь на 24 июня в Йошкар-Оле, жертв и пострадавших удалось избежать, сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев в мессенджере МАХ.
Ночью в Йошкар-Оле произошло обрушение подъезда нежилого здания по адресу: Кремлевская, 40. Жертв и пострадавших нетнаписал он
Уточняется, что ранее в этом здании находилось общежитие Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Оно было передано в федеральную собственность и в последние годы находилось на реконструкции, отрезанным от коммуникаций.
Сейчас на месте работают оперативные службы, причины произошедшего устанавливаются. Территория огорожена, подъезды к зданию перекрытыотметил Зайцев
Он также попросил жителей с пониманием отнестись к принятым мерам безопасности.