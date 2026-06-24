Никто не пострадал при обрушении подъезда бывшего общежития в Йошкар-Оле

Подъезд нежилого здания обрушился в Йошкар-Оле Никто не пострадал при обрушении подъезда бывшего общежития в Йошкар-Оле

Москва24 июн Вести.Подъезд нежилого здания обрушился в ночь на 24 июня в Йошкар-Оле, жертв и пострадавших удалось избежать, сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев в мессенджере МАХ.

Ночью в Йошкар-Оле произошло обрушение подъезда нежилого здания по адресу: Кремлевская, 40. Жертв и пострадавших нет написал он

Уточняется, что ранее в этом здании находилось общежитие Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. Оно было передано в федеральную собственность и в последние годы находилось на реконструкции, отрезанным от коммуникаций.

Сейчас на месте работают оперативные службы, причины произошедшего устанавливаются. Территория огорожена, подъезды к зданию перекрыты отметил Зайцев

Он также попросил жителей с пониманием отнестись к принятым мерам безопасности.