В Саратове обрушилась стена аварийного дома Кирпичная кладка аварийного дома обрушилась в Саратове

Москва31 июл Вести.В Саратове в нежилых подъездах многоквартирного дома обрушилась часть стены. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Игорь Молчанов.

Сегодня в Заводском районе по адресу улица Крымская, дом 3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома говорится в сообщении

Как уточняется, часть кладки обрушилась в нежилых подъездах № 5 и 6. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Также к месту происшествия выехали заместитель главы города Максим Сиденко и глава администрации Заводского района.