Москва3 июнВести.В Ессентуках рядом с жилым многоквартирным домом на припаркованные автомобили рухнула подпорная стена, следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
По данному факту в следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления СК России по Ставропольскому краю незамедлительно организована процессуальная проверкаговорится в сообщении ведомства
По информации главы города Владимира Крутникова, заблокированный в результате обрушения транспорт расчищается, и администрация готовит документы для экспертизы.