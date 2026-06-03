В Ессентуках проходит проверка по факту обрушения подпорной стены

В Ессентуках подпорная стена рухнула на автомобили В Ессентуках проходит проверка по факту обрушения подпорной стены

Москва3 июн Вести.В Ессентуках рядом с жилым многоквартирным домом на припаркованные автомобили рухнула подпорная стена, следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данному факту в следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления СК России по Ставропольскому краю незамедлительно организована процессуальная проверка говорится в сообщении ведомства

По информации главы города Владимира Крутникова, заблокированный в результате обрушения транспорт расчищается, и администрация готовит документы для экспертизы.