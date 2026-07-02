Москва2 июлВести.В Таймырском Долгано-Ненецком округе произошло полное обрушение автомобильного моста. По факту произошедшего начата проверка, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Инцидент произошел 1 июля вблизи села Хатанга.
Произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес. … Организовано проведение процессуальной проверкинаписано в Telegram-канале СК
Уточняется, что в момент обрушения на мосту не было автомобилей и людей. В связи с этим удалось избежать пострадавших.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.