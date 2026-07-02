СК проводит проверку после полного обрушения автомобильного моста на Таймыре

На Таймыре обрушился автомобильный мост, проводится проверка СК проводит проверку после полного обрушения автомобильного моста на Таймыре

Москва2 июл Вести.В Таймырском Долгано-Ненецком округе произошло полное обрушение автомобильного моста. По факту произошедшего начата проверка, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 1 июля вблизи села Хатанга.

Произошло полное обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес. … Организовано проведение процессуальной проверки написано в Telegram-канале СК

Уточняется, что в момент обрушения на мосту не было автомобилей и людей. В связи с этим удалось избежать пострадавших.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.