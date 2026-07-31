Москва31 июлВести.В Партизанском районе Приморского края в районе поселка Слинкино мощным потоком был смыт мост, расположенный на слиянии двух рек - Анучинки и Партизанской. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".
Вода подхватила мост и унесла прямо на глазах у местных жителейговорится в сообщении
В связи с происшествием прокуратура Приморья организовала проверку по факту разрушения мостового сооружения. Будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостового сооружения, а также за своевременное выявление и устранение дефектов.
В Приморском крае действует штормовое предупреждение. В выходные ожидаются сильные осадки.