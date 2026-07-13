В бухте Муравьиной в Приморье обрушился аварийный мост, на котором стояли люди

В бухте Муравьиной в Приморье обрушился мост, на котором находились люди В бухте Муравьиной в Приморье обрушился аварийный мост, на котором стояли люди

Москва13 июл Вести.В акватории бухты Муравьиная в Приморье обрушились конструкции пирса, на котором стояли люди, в том числе дети. Об этом заявила региональная прокуратура.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в момент обрушения на мосту находилось около 20 человек, в том числе несовершеннолетние. По словам очевидцев, перед обрушением с переправы прыгали дети. Предварительно, по данным Mash, пострадали двое — мальчику оторвало палец, девочка нахлебалась воды. Под мостом также остались люди — спасатели готовятся их достать.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная… На место незамедлительно выехал прокурор города Артема Илья Горгаев говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.