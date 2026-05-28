В Приморье организовали лодочную переправу на месте разрушенного моста Лодочную переправу организовали в Приморье на месте разрушенного моста

Москва28 мая Вести.На месте разрушенного моста в Хорольском округе Приморского края организована лодочная переправа. Об этом сообщает правительство региона.

В муниципалитете объявлен режим ЧС из-за разрушения моста по вине водителя большегруза, который превысил допустимую норму груза более, чем в два раза. Специалисты уже приступили к откачке воды из оросительного канала, для строительства альтернативного проезда. Сегодня уже завезут трубы для его сооружения. отмечается в канале кабмина Приморья в мессенджере MAX

В региональном правительстве уточнили, что при необходимости экстренной госпитализации, машина скорой помощи оперативно заберет больного. Товары первой необходимости также будут доставляться через лодочную переправу.

Как сообщалось ранее, ЧП с мостом произошло 27 мая. На данном участке полностью перекрыто движение автотранспорта. Проезд в село Сиваковка оказался заблокирован.