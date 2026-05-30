Прокуратура: рабочие сбросили в реку Илистую в Приморье асфальт при ремонте

Москва30 мая Вести.Проверку информации о загрязнении реки Илистой, опубликованной в интернете, проводит прокуратура Михайловского района Приморского края, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 25 мая на мосту через реку, расположенном на участке трассы А-370 "Уссури" между населенными пунктами Сибирцево и Ляличи.

Установлено, что в процессе проведения ремонтных работ рабочими произведен сброс срезанного асфальтобетонного покрытия в водный объект. В рамках проверки будет дана принципиальная оценка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, а также соблюдения норм федерального законодательства при осуществлении дорожно-строительных работ отметили в пресс-службе

Там также заявили, что прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.