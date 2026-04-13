Москва13 апрВести.Волховская городская прокуратура начала проверку по факту обрушения моста через реку Волхов, сообщает надзорное ведомство Ленинградской области.
Проверка была организована по поручению регионального прокурора Петра Забурко.
По предварительной информации, сегодня около 15:00 произошло частичное обрушение 2 пролетов пешеходного моста через реку Волховотмечается в публикации прокуратуры Ленинградской области в MAX
В ведомстве пояснили, что в ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося.
В настоящее время проход по мосту закрыт, навигация для маломерных судов временно прекращена. В Волхове введен режим чрезвычайной ситуации.