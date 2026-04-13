После обрушения пешеходного моста через Волхов началась прокурорская проверка

Москва13 апр Вести.Волховская городская прокуратура начала проверку по факту обрушения моста через реку Волхов, сообщает надзорное ведомство Ленинградской области.

Проверка была организована по поручению регионального прокурора Петра Забурко.

По предварительной информации, сегодня около 15:00 произошло частичное обрушение 2 пролетов пешеходного моста через реку Волхов отмечается в публикации прокуратуры Ленинградской области в MAX

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося.

В настоящее время проход по мосту закрыт, навигация для маломерных судов временно прекращена. В Волхове введен режим чрезвычайной ситуации.