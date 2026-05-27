Москва27 маяВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Орловской области представить доклад по делу о частичном обрушении аварийного моста. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Орловской области Полшакову А. Н. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела, результатах исполнения ранее данных поручений и по доводам публикацииговорится в сообщении
Ранее жители трех сел Должанского района Орловской области записали и выложили в соцсети обращение к Бастрыкину. Они рассказали, что уже два года не могут добиться ремонта частично обрушившегося моста по пути к райцентру Долгое. Из-за сложившейся ситуации транспортное сообщение между населенными пунктами фактически заблокировано.