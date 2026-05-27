Бастрыкину доложат об инциденте с обрушением моста в Орловской области

Москва27 мая Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Орловской области представить доклад по делу о частичном обрушении аварийного моста. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Орловской области Полшакову А. Н. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела, результатах исполнения ранее данных поручений и по доводам публикации говорится в сообщении

Ранее жители трех сел Должанского района Орловской области записали и выложили в соцсети обращение к Бастрыкину. Они рассказали, что уже два года не могут добиться ремонта частично обрушившегося моста по пути к райцентру Долгое. Из-за сложившейся ситуации транспортное сообщение между населенными пунктами фактически заблокировано.