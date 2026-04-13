Москва13 апрВести.Часть автомобильного моста обрушилась в Волхове Ленинградской области, сообщили в администрации Волховского муниципального района.
Уточняется, что рухнули два пролета с правобережной части города Волхов.
В связи с происшествием на территории муниципального образования город Волхов введен режим чрезвычайной ситуацииговорится в заявлении
В настоящее время на месте работают представители экстренных служб, устанавливаются причины ЧП.
Проход по мосту закрыт, навигация для маломерных судов временно прекращена.