Москва13 апрВести.Часть автомобильного моста обрушилась в Волхове Ленинградской области, сообщили в администрации Волховского муниципального района.

Уточняется, что рухнули два пролета с правобережной части города Волхов.

В связи с происшествием на территории муниципального образования город Волхов введен режим чрезвычайной ситуации

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб, устанавливаются причины ЧП.

Проход по мосту закрыт, навигация для маломерных судов временно прекращена.