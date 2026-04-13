В Волхове обрушилась часть автомобильного моста, введен режим ЧС

Москва13 апр Вести.Часть автомобильного моста обрушилась в Волхове Ленинградской области, сообщили в администрации Волховского муниципального района.

Уточняется, что рухнули два пролета с правобережной части города Волхов.

В связи с происшествием на территории муниципального образования город Волхов введен режим чрезвычайной ситуации говорится в заявлении

В настоящее время на месте работают представители экстренных служб, устанавливаются причины ЧП.

Проход по мосту закрыт, навигация для маломерных судов временно прекращена.