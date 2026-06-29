В Новоазовске на юге ДНР частично разрушен мост после атаки БПЛА

Мост в Новоазовске в ДНР получил серьезные повреждения после атаки БПЛА В Новоазовске на юге ДНР частично разрушен мост после атаки БПЛА

Москва29 июн Вести.В результате ночной атаки БПЛА ВСУ на юге ДНР в городе Новоазовске частично обрушился мост на трассе "Новороссия". Об этом сообщил глава муниципалитета Василий Овчаров в своем Telegram-канале.

После ночной атаки ВСУ мост очень поврежден… приводит слова Овчарова Донецкое агентство новостей

Заключений по состоянию переправы пока нет. По словам Овчарова, одна сторона движения обрушена. Другая, поврежденная при атаке две недели назад, имеет сквозные отверстия и сейчас непригодна для организации движения.

Мы не понимаем пока состояние опор заявил глава муниципалитета

По мосту, который связывает берега реки Грузской Еланчик, разрешено передвижение пешеходов. Автомобильное движение организовано по объездной дороге через село Гусельщиково в нескольких километрах к северу от города.