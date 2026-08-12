Движение транспорта по улице Магистральная в Новороссийске восстановлено

В Новороссийске устранили последствия обрушения надземного путепровода Движение транспорта по улице Магистральная в Новороссийске восстановлено

Москва12 авг Вести.В Новороссийске к вечеру 12 августа было восстановлено движение транспорта по улице Магистральная, где утром обрушился надземный путепровод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Обрушение произошло в результате ударов украинских БПЛА.

В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, проезд свободен и безопасен написал Кравченко в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что рухнувшая галерея была демонтирована, распилена на более мелкие составляющие и вывезена с проезжей части. Дорога расчищена.

Также устранены повреждения высоковольтных и троллейбусных линий.