Москва12 авгВести.В Новороссийске к вечеру 12 августа было восстановлено движение транспорта по улице Магистральная, где утром обрушился надземный путепровод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Обрушение произошло в результате ударов украинских БПЛА.
В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, проезд свободен и безопасеннаписал Кравченко в своем канале в MAX
Он подчеркнул, что рухнувшая галерея была демонтирована, распилена на более мелкие составляющие и вывезена с проезжей части. Дорога расчищена.
Также устранены повреждения высоковольтных и троллейбусных линий.