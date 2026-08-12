После ночной атаки БПЛА в Новороссийске введен режим ЧС

В Новороссийске для ликвидации последствий атаки БПЛА введен режим ЧС После ночной атаки БПЛА в Новороссийске введен режим ЧС

Москва12 авг Вести.О введении в Новороссийске режима чрезвычайной ситуации после ночной массированной атаки украинских беспилотников сообщил в своем МАХ-канале глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. После отмены угрозы атаки БПЛА выехал на места повреждений, чтобы оценить обстановку и пообщаться с жителями говорится в сообщении

В городе развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб. Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов беспилотников, рабочие группы проводят подомовые обходы. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих выплат. Управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке территорий.

В городе повреждены здания общеобразовательной, спортивной школы и колледж в Восточном районе. Помимо этого, произошел прорыв двух подающих водоводов из-за чего подача воды на город временно приостановлена.