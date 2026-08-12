В Новороссийске развернули пункт временного размещения населения Пункт временного размещения населения развернули в Новороссийске

Москва12 авг Вести.В Новороссийске развернут пункт временного размещения для граждан, чьи дома были повреждены при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Пункт временного размещения развернули в Восточном районе. Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием. ПВР на базе школы №32. Адрес: улица Первомайская, 7А уточнил мэр в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем глава Новороссийска предупредил, что до отмены сигнала атаки общественный транспорт в городе работать не будет. Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной.

Ранее ночью 12 августа Кравченко сообщил, что в результате массированной атаки украинских БПЛА в Новороссийске были повреждены шесть жилых домов, есть пострадавшие.

В настоящее время в городе продолжает действовать тревога из-за атаки морских безэкипажных катеров и угрозы удара БПЛА.