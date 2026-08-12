Москва12 авгВести.В Новороссийске в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали мирные жители. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В настоящее время известно о попадании обломков БПЛА в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. По предварительной информации, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Проинформировал мэр в своем канале на платформе MAX
По его словам, на местах ЧП работают оперативные и специальные службы.
Воздушная тревога в Новороссийске была объявлена вечером 11 августа. В городе также вводился режим ракетной опасности.