Москва11 авгВести.В Новороссийске Краснодарского края зафиксирован налет боевой техники ВСУ. В небе ведется отражение атаки противника, о чем сообщил глава города Андрей Кравченко.
В Новороссийске идет отражение атаки БПЛАнаписал он в своем канале в MAX
Также он подчеркнул, что в настоящее время все службы приведены в состояние максимальной готовности. И призвал горожан держаться подальше от окон и принять меры безопасности.
Ранее в соседнем Геленджике была также объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.