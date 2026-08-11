В Новороссийске отражается атака украинских беспилотников Глава Новороссийска Кравченко: в городе идет отражение атаки БПЛА

Москва11 авг Вести.В Новороссийске Краснодарского края зафиксирован налет боевой техники ВСУ. В небе ведется отражение атаки противника, о чем сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА написал он в своем канале в MAX

Также он подчеркнул, что в настоящее время все службы приведены в состояние максимальной готовности. И призвал горожан держаться подальше от окон и принять меры безопасности.

Ранее в соседнем Геленджике была также объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.