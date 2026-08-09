Москва9 авг Вести.В Новороссийске средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА отметил мэр города в мессенджере МАХ

В настоящий момент все службы приведены в состояние максимальной готовности. Кравченко призвал жителей Новороссийска отойти от окон и принять меры безопасности. Также глава города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО в социальные сети запрещено.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края введен режим беспилотной опасности.