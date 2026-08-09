Москва9 авг Вести.В 11 муниципальных образованиях Краснодарского края введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых дронов. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 9 августа опасность атаки украинских БПЛА была объявлена в Липецкой и Волгоградской областях, Таганроге и Крыму.