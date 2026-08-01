Москва1 авгВести.В 8 районах Краснодарского края, в том числе в Новороссийске, объявлена беспилотная опасность из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районыотметила пресс-служба МЧС Краснодарского края
Ранее сообщалось, что ночью 1 августа на территории Краснодарского края в 23 районах была объявлена беспилотная угроза.