Беспилотная опасность объявлена еще в 8 районах Краснодарского края из-за БПЛА

Еще в 8 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена еще в 8 районах Краснодарского края из-за БПЛА

Москва1 авг Вести.В 8 районах Краснодарского края, в том числе в Новороссийске, объявлена беспилотная опасность из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы отметила пресс-служба МЧС Краснодарского края

Ранее сообщалось, что ночью 1 августа на территории Краснодарского края в 23 районах была объявлена беспилотная угроза.