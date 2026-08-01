Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края В 23 районах Краснодарского края объявлена угроза беспилотной опасности

Москва1 авг Вести.В 23 районах Краснодарского края, в том числе и в столице Кубани, объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский районы отметила пресс-служба МЧС Краснодарского края в мессенджере МАХ

Также угроза ракетной опасности объявлена в других муниципалитетах региона: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы.

Ранее сообщалось, что 31 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус Краснодар – Донецк, в результате чего пострадали 8 человек.