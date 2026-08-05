Москва5 авг Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в двадцати муниципалитетах Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский, Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы