Сигнал "Внимание всем" звучит в Новороссийске В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

Москва8 авг Вести.Предупреждение об атаке БПЛА на Новороссийск разместил в своем канале MAX глава города Андрей Кравченко. Оно опубликовано сегодня в 9.29.

В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников говорится в публикации

Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Кроме того, он напомнил о запрете снимать и выкладывать в соцсети фото- и видеокадры отражения атаки БПЛА, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.