Москва10 июнВести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко проинформировал об объявлении в городе угрозы атаки БПЛА.
Это сообщение опубликовано в его Telegram-канале в 11.21.
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)говорится в публикации градоначальника
Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска помнить о правилах безопасности при включении сирен "Внимание всем" и ждать отмены сигнала.
Ранее сегодня в Новороссийске объявлялась угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Она была отменена в 9.18.