В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА Угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске

Москва10 июн Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко проинформировал об объявлении в городе угрозы атаки БПЛА.

Это сообщение опубликовано в его Telegram-канале в 11.21.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) говорится в публикации градоначальника

Кравченко призвал жителей и гостей Новороссийска помнить о правилах безопасности при включении сирен "Внимание всем" и ждать отмены сигнала.

Ранее сегодня в Новороссийске объявлялась угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Она была отменена в 9.18.